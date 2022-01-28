山东一地紧急寻人！一密接者去过商场、饭店，坐过出租车

关于寻找与新冠肺炎密切接触者可能有接触或轨迹交叉人员的公告 2022年1月27日，宁津县疾控中心接到河北省疾控中心协查通报，我县何某某为新冠肺炎阳性病例密切接触者。目前该密切接触者和已排查出的次密接人员均已进行集中隔离医学观察，核酸检测结果均为阴性。为做好我县疫情防控工作，现将何某某在宁津县主要活动轨迹通告如下： 1月25日： 1、11：06从德百商场东北门进入；11:12乘东南侧扶梯到达负一楼超市；11:13分从超市入口进入超市，途经路线：日化-肉食-面包、膨化食品-奶制品-收银台；11:20从无购物通道离开超市；11:22乘南侧直梯到达一楼（同乘电梯2名男青年未戴口罩），出电梯后向北直接到东北门；11:26离开商场，在东北门附近乘出租车离开。 2、11:36乘出租车到达宝联商城门口，下车后向南步行至中心大街，向东在春起印刷厂东侧路口向北；11:39到附近新潮童装店内购物，购物后手机支付；12:00出店后向北到闫沙批发市场，然后向西到正阳路宝联商城。 3、12:07从宝联商城正门进入，乘扶梯到二楼女卫生间，12:13出卫生间，左转在卖鞋专柜停留大约15分钟。12:29乘扶梯到三楼看服…