当初写下“世界那么大，我想去看看”的女老师，现在怎么样了？顾少强旅行于夫辞职信三毛_手机网易网

当初写下“世界那么大，我想去看看”的女老师，现在怎么样了？ 2022-01-28 16:29:57 鬼谷子思维 辞职 我叫 顾少强 ，也许你不认识我，但相信你应该听说过下面这一句话： 世界那么大，我想去看看。 2015年4月13日上午11点，我提笔写下了这封 辞职信 ，转身离开我生活了将近35年的城市——河南郑州。 35岁之前，我是河南省实验中学的一名心理教师，我从来没有想过，我就那么随心一写，随手一拍的信件会搅起这么大的一个漩涡。 其实事情原本非常的简单，我写完了以后，发在自己的朋友圈里面，当时配上了同样简短的话，叫做：再见了，过去。 之所以一夜爆红，是因为作家冯唐他转发了我这封辞职信，也让我的生命有了一段这样不寻常的旅程。 辞职三天以后，我还没起床，手机就已经接到了朋友们发来的各种各样的链接——我成了头条。 朋友们开玩笑地说：你太棒了，你干得太漂亮了，汪峰努力了那么久都没有成功的事，你轻轻松松10个字搞定。 那个时候我没有太多的惊喜，反而有一些烦躁，我觉得我平静的生活可能要被打破了。 果然，火了之后各种各样的事都找上门来了。 有人愿意免费资助我去环游世界；