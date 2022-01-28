[重庆铜梁警方开展节前集中清查行动] 1月25日晚，重庆市铜梁区公安局在全区范围内启动开展节前集中清查行动，以严打突出违法犯罪，强化社会面治安管控，确保春节、元宵节期间全区社会面治安大局持续稳定，为人民群众欢度新春佳节营造欢乐祥和的节日氛围。 此次行动，铜梁区公安局结合辖区实际，将警力分为卡点封控、城区清查、巡逻处置等8个小组。行动中，区公安局党委班子成员按照职责分工，深入一线督导检查，随警作战。交巡警、特警、治安民警、派出所民警等各警种紧密配合，针对影响社会治安秩序稳定的因素，集中对歌舞、洗浴等娱乐场所，网吧、旅馆、酒店等营业场所，商圈、广场等重点区域及各大路口进行检查、排查，严厉打击黄赌毒、酒驾醉驾等违法犯罪行为，整改旅馆、酒店等重点场所不实名登记、非法携带枪支弹药、非法燃放烟花爆竹等问题，全力营造安全稳定的社会治安环境。 此次清查行动，共出动警力150人次，检查场所119家，盘查人员80余人，抓获违法人员15人，查处治安案件5件，治安处罚12人，查处酒驾2人、醉驾1人，最大限度地消除了社会安全隐患，净化了社会治安环境，有力震慑了各类违法犯罪活动，取得显著成效。（文/彭军）