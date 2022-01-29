明年即将衰退的5大行业，普通人就不要再碰了，及时止损才是智者房地产零售旅游房地产业

航空业下降，直接反馈回来的就是出行的人少了，特别是国外出行的人就更少了。外出的人少了，那么对于旅游行业来说也是一个寒冬期。 根据数据显示，2021年上半年，国内旅游总人次18.71亿，比上年同期增长100.8%，恢复到2019年同期的60.9%；国内旅游总消费1.63万亿元，比上年同期增长157.9%，恢复到2019年同期的58.6%。 从数据上看，虽然今年上半年旅游各方面的数据有在上升，但是想恢复到2019年的水平还是相差甚远。 所以从这点来看，对于旅游行业来说，2022年仍然是一个难熬期。因为全球疫情什么时候不完全结束，我国旅游的需求就得不到完全的释放。 第五、商场超市 根据数据显示，11月份社会消费品零售总额为41043亿元，同比增长3.9%，比上个月回落1个百分点，两年平均增长4.4%，比上月回落0.2个百分点，环比增长0.22%。 从数据上来看，我国的市场消费总额在增长，这得益于我国对于疫情的有效控制，以及我国在这次全球疫情当中显现出来的产业链优势。 但同时我们又看到另一组数据，1—11月份全国网上零售额118749亿，同比增长15.4%。其中，实物商品网上零售额98056亿…