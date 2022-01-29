今年流行“包个小院儿”过年！整租民宿订单量猛增50%小院儿民宿度假酒店酒店_手机网易网

除了高端度假型酒店，各类特色民宿也是大家“就地过年”的一个重要选择。今年，更多人选择了“包个 小院儿 过大年”。 上海某民宿负责人 林勉： 因为是一房一价，价格基本上都是在300-600元之间，预订量目前在7-8成左右。 作为一家网红民宿，且地处迪士尼周边，负责人介绍说，夏季是他们生意最好的时候，春节期间，客户群体则以老人孩子多代出行的家庭为主。在上海近郊的另一家民宿，老板告诉记者，目前除了初二一天，春节假期其他日期已经全部订完，基本都是包栋的客人，包栋价格在8000到10000元每天。 上海某民宿负责人 程卫华： 9个房间左右，一般容纳15-20人，价格要比平常高30-50%左右。 据民宿平台负责人介绍，独栋别墅、带小院儿的房间，以及山景温泉房等都是春节期间较热门的民宿类型。 某民宿平台高级副总裁胡阳： 今年春节独栋民宿的提前预订量增长非常显著，同比2021年的增长超过了56%，其中设施、设计、风景比较好的民宿非常稀缺，达到了一房难求的状况。 转载请注明央视财经 （编辑 于丁） 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服…