今年流行“包个小院儿”过年！整租民宿订单量猛增50%小院儿民宿度假酒店酒店_手机网易网

今年流行“包个小院儿”过年！整租民宿订单量猛增50% 2022-01-29 01:55:39 央视财经 （央视财经《正点财经》） 疫情以来，“城市度假”“微旅游”等概念逐渐兴起。在各地倡导“就地过年”的背景下，不少人选择在本地的 酒店 度过新年。运动、做手工、赏山游水……各类玩法也让“酒店过年”不再单调。 春节酒店预订持续走高 高端型酒店房源紧张 精彩弹幕，尽在客户端  △央视财经《正点财经》栏目视频 随着春节临近，酒店装饰的“年味儿”扑面而来。节前几天，酒店预订也进入高峰期，在上海徐汇区的一家高端艺术酒店，负责人表示，酒店预订量会在节前持续走高。 上海徐汇某高端艺术酒店品牌运营总监 张冲： 春节的出租率目前来看是50%左右，现在因为疫情期间整体预订情况会比较临近，今年预计春节的整体出租率在80%左右。 而位于上海松江的某度假型酒店，地处4A级景区内，紧邻网红水下博物馆，据负责人介绍，春节期间预订客人95%以上都是本地人，目前大部分房源已经售罄。 查阅旅游软件可以看到，春节期间，各类型酒店中，高端酒店预订较好，而经济型酒店及部分中端酒店由于商旅客源减少，房价均有所下降。例如全季某门店…