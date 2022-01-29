文旅部：严格实施跨省旅游经营活动“熔断”机制文旅部熔断经营旅游_手机网易网

文旅部：严格实施跨省旅游经营活动“熔断”机制 2022-01-29 15:55:18 中新经纬 中新经纬1月29日电 29日，国务院联防联控机制就节日期间疫情防控工作有关情况举行发布会。 文旅部 市场管理司副司长余昌国表示，严格执行旅行社及在线 旅游 企业不得 经营 出入境团队旅游及“机票+酒店”业务，严格实施跨省旅游经营活动管理“ 熔断 ”机制。 有媒体问：即将到来的春节是人群出游密集的高峰时段。请问文化和旅游部，对于文化旅游场所的开放，景区景点的开放，以及旅游企业的经营，会采取怎样的疫情防控举措？ 余昌国指出，文旅部高度重视疫情防控工作，近期印发多份文件，召开全国文化和旅游假日市场工作电视电话会议、发布旅游热点防疫预报，对疫情防控、安全生产等工作进行部署。 对于旅行社、景区景点和室内场所的防控措施，余昌国介绍，主要包括两方面：一是严格执行旅行社及在线旅游企业不得经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务， 严格实施跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，暂停经营旅游专列业务，暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 二是景区景点，以及剧院、博物馆、…