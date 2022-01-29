紧急公告！夏津一密接者活动轨迹公布，到过商场、茶楼、饭店、超市，坐过出租车、滴滴打车

齐鲁网·闪电新闻1月29日讯 1月29日，夏津县疫情防控办公室发布《关于寻找与新冠肺炎密切接触者可能有接触或轨迹交叉人员的公告》。 公告中提到，2022年1月28日下午，德州市夏津县疾控中心接到公安部门推送信息，信息提示：浙江宁波余姚入夏人员邱某某（户籍为河北省清河县）为1月26日高铁G182次列车12车厢一确诊病例的密接者。经流行病学调查，目前该密切接触者和已排查出的次密接人员均已进行集中隔离医学观察，核酸检测结果均为阴性。按照疫情防控相关要求，现将邱某某离开高铁G182次列车12车厢后活动轨迹公布如下，寻找与其有密切接触的相关人员。 邱某某于1月26日15:31到达德州东站，由其朋友接站自驾回夏津，16:50到达夏津县锦江宾馆做核酸检测（结果阴性），17:33去中山南路木香铁锅炖206房间就餐，19:36结账，19 : 50自驾离开饭店，20:05到丽景国际西区门市怡涛园茶楼喝茶，21:55左右离开茶楼，22 : 12在龙湖小区夜市老酱炸串买炸串，之后和朋友自驾回田庄乡闫庙村居住。 1月27日上午在田庄乡闫庙村，11:35到德百美食街高记逍遥胡辣汤就餐，11:59分吃饭结账离开，1…