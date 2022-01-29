消费曝光台丨老人滑倒摔伤，饭店：非工作时间，会承担部分责任 2022-01-29 13:26:00 作者：实习生 赵煜 澎湃新闻记者 吕新文 来源: 澎湃新闻 近日，上海的张女士向澎湃质量报告投诉平台（https://tousu.thepaper.cn）反映，1月3日，她的父亲在上海绍兴饭店（共和新路旗舰店）内摔倒，撞到店内大厅的花坛，造成鼻骨骨折、鼻中隔骨裂，眼下到鼻子共缝三针。事后，她与饭店就老人滑倒的赔偿问题反复协商，但始终未能达成一致。 1月22日，澎湃新闻接到张女士投诉后介入此事。26日，饭店方面回应称，当前仍处在协商阶段，不应以事故发生地作为责任划分的依据；若双方始终无法达成一致，建议消费者寻求诉讼渠道进行裁决。 老人摔倒当日的急诊就医记录 消费者投诉： 张女士称，1月3日，她父亲与朋友前往上海绍兴饭店（共和新路旗舰店）就餐。当日下午四点半，老人去大厅接水处倒水，在倒水的地方滑倒了。据老人描述，摔倒是由于地上有一滩水。老人摔倒后，鼻子撞到大厅的大花坛，佩戴的眼镜破碎，面部大量出血。 张女士提供的门诊病历显示，老人被送往医院五官科急诊，进行清创缝合。1月10日，老人进行CT检…