萨摩亚有多开放？夫妻生活从不避人，游客：简直没眼看中国游客旅行

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 全球有许多国家不同的国家，因为地理环境以及文化历史沉淀的不同，在一些生活习惯上面也有一些不同。现在中国人总是在空闲的时候就选择到国外旅行，而有一些国家在中国游客看来也是比较开放的国家。 有时候一些行为让许多中国游客不能够理解，就像是今天小跟大家介绍的萨摩亚，萨摩亚有多开放？夫妻生活从不避人，游客说：简直没眼看。这究竟是怎么回事呢？萨摩亚是太平洋的一个国家，这个国家的国土面积只有3000平方公里。 而这里也是全球人们认为风光很好的一个国家，这里的人们都非常开放，就是有时候夫妻生活也是丝毫不避人的。这一点可以通过他们的住房看出，他们的住房是没有墙的，在家中做什么事情都是能够被路过的人看大的。 这里的男性都有着比较高大的身材，女性也是比较美的。这个国家在外界看来也是非常开放的，不管是在居住条件或者是生活方式上面也是跟中国有着很大的差别，所以中国游客来到这里旅行之后，才会觉得这个国家实在是太开放了。 这个国家的自然环境也是很优美的，这里的空气比较清新，有一种与世隔绝的感觉。许多中国游客来到这里之后，都觉得这个国家太适合养老了，在这里人们的生活都…