[直击现场！记者带你感受警方清查行动…_腾讯新闻] “我命令，全市公安机关2022北京冬奥会安保‘平安一号’集中清查行动现在开始！”1月28日19时45分，随着行动总指挥、副市长、市公安局局长达日汉夫一声令下，冬奥安保“平安一号”集中清查行动正式开始。 此次行动共有1600余名参战民辅警兵分多路对全市重点场所、重点行业、重点区域等进行全面检查，严打违法犯罪、清除安全隐患、整治突出问题。 记者跟随民辅警来到辖区的网吧、酒吧、KTV等娱乐服务场所，以及出租房屋、旅馆、工地等重点区域，进行“拉网式”突击清查，及时发现查处违法犯罪活动，全力挤压犯罪空间。 行动中，摸清重点单位、要害部位和重要基础设施底数，排查基层消防安全隐患，落实危险物品管控措施，严防公共安全事故。对商场、车站等人员密集场所开展武装巡逻和定点守护，提高见警率和管事率，加大盘查检查力度，为市民带来看得见的安全感。在城市的各路口，交警增设盘查卡点，对来往车辆、人员进行盘查。加强对重点时段、路段的管控力度，严查“三超一疲劳”等交通违法行为，确保道路交通安全顺畅。 据了解，本次行动为期三天，为即将到来的冬奥会顺利举办、群众平安过节营造…