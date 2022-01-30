抢火车票“光速”加速包竟比12306慢！用户起诉携程，称“无效加速”要求退费携程_新浪财经_新浪网

原标题 抢火车票“光速”加速包竟比12306慢！用户起诉携程，称“无效加速”要求退费 作 者丨蔡姝越 吴立洋 编 辑丨李润泽子 近日，21世纪经济报道收到爆料称，一名用户在携程APP购买由上海至南京的车票时，使用了应用内提供的“余票监控通道”和“候补购票通道”的双通道抢票服务，并支付了“余票监控渠道”价值20元、30元的“高速”、“光速”抢票加速包。 但在通过中国铁路12306官方提供的免费“候补购票通道”购得车票后，平台内的“余票监控通道”仍收取了该用户使用加速包的50元费用。 该用户认为，其在携程上购得的车票，实际上是通过12306的候补机制获取的，在这一情况下，APP的“余票监控渠道”并没有发挥应有功效，因此不应收取50元加速包费用。在联系平台退款无果后，该乘客已向上海市长宁区法院递交了对携程的起诉状，要求携程退还“加速包”抢票费用50元，并支付赔偿金500元。 据12306官网及中国铁路相关负责人对候补购票系统的说明，官方候补为余票发放优先供应的买票渠道，发票顺序按订单时间先后排列，在满足候补订单需求后，剩余车票才会向其他自行或通过第三方软件购票的乘客开放，消费者使用“加速包”…