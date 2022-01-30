杭州爆首例Omicron！数百辆巴士连夜载走近万人集中隔离惊人画面曝光 澳洲新闻网

中国 浙江省 杭州 市今天（1/29）公布，迄昨晚24时，新增12例新冠 肺炎 （Covid-19）确诊病例；累计自1月26日出现当地首例新冠 病毒变异 株Omicron确诊病例以来，至少已34人确诊。当地政府27日起将出现确诊病例的两个社区人员统一送往集中隔离点，派出数百辆 巴士 载走近万人，网友嘲讽“雄壮威武，这作业西方肯定抄不了”，“执政水准令人惊讶”。 澳洲禁闻安卓APP,看其它网站看不到的澳洲禁闻 位于杭州的浙江大学医学院附属第二医院滨江院区，26日凌晨确诊一名Omicron患者，截至当天24时杭州共6人确诊，27日共16人确诊，28日共12人确诊。 ★★★相关 新闻 ： 杭州2天新增确诊22例专家：病毒恐已传到第三代 根据初步疫调，杭州巿本轮疫情是由位在长江社区的慧而特（ 中国 ）餐饮设备有限公司引起，该企业共297名员工，首名确诊者曾参加该公司年会，目前发现病例多为这家企业员工。该企业隔壁的长江西苑社区曾举行婚宴，当中也有发现病例，婚宴上已发现多名阳性感染者。 杭州巿当局先将长江社区和长江西苑列为封控区，之后决定将所有人员统一转送至集中隔离点。据杭州巿府发布，封控区内共有…