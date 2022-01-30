加速包比12306还慢 用户起诉携程无效加速要求退费抢票旅客火车票携程_手机网易网

【CNMO新闻】随着春节假期的来临，购票进入高峰期，买票又成为了一件考验“手速”的事情。不少网友可能在第三方软件开通了 抢票 功能，并支付了额外的费用。不过，部分网友或许不知道的是，自从12306推出自动候补购票功能后，许多抢票软件已经不太好用。近期，一名用户就反应“抢票平台的加速包比12306还慢”。 携程 据报道，一名用户在携程APP购买由上海至南京的车票时，使用了应用内提供的“余票监控通道”和“候补购票通道”的双通道抢票服务，并支付了价值20元的人“余票监控渠道”、价值30元的“高速”、“光速”抢票加速包。但在通过中国铁路12306官方提供的免费“候补购票通道”购得车票后，平台内的“余票监控通道”仍收取了该用户使用加速包的50元费用。 该用户认为，其在携程上购得的车票，实际上是通过12306的候补机制获取的，在这一情况下，APP的“余票监控渠道”并没有发挥应有功效，因此不应收取50元加速包费用。在联系平台退款无果后，该乘客已向上海市长宁区法院递交了对携程的起诉状，要求携程退还“加速包”抢票费用50元，并支付赔偿金500元。 中国铁路总公司提示，广大 旅客 通过互联网、手机客户端、…