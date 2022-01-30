紧急寻人！临邑2名密接者活动轨迹公布，曾到商超、饭店、公园、网吧

齐鲁网·闪电新闻1月30日讯 30日，临邑县统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室发布《关于寻找与新冠肺炎密切接触者有接触或轨迹重叠人员的公告》。 《公告》称，2022年1月30日凌晨，临邑县疾控中心接到德州市疾控中心关于核酸检测异常人员同航班人员的协查函，信息提示：山东省淄博市境外返回人员贾某某1月29日核酸检测异常，此人于1月27日在上海结束集中隔离后乘MU5541次航班（座号55C）自上海返回济南遥墙机场。经流行病学调查，目前贾某某的同航班人员 徐某某（座号52L）、刘某（座号52K） 在临邑县，被判定为密切接触者，二人已被转运至集中隔离医学观察点。按照疫情防控相关要求，现将徐某某、刘某离开MU5541次航班后活动轨迹公布如下，寻找与其有密切接触的相关人员。 徐某某、刘某于1月28日02:00左右入住济南遥墙机场华驿酒店225房间，酒店派车接送； 09:30乘顺风车返回临邑； 11:00左右到临邑县荣盛购物中心一楼超市购物， 11:34乘出租车回城区圣城家园家中； 12:00左右到家后与母亲、妹妹四人一起就餐； 14:00出门，四人步行经新世纪广场到信业商厦一楼购物，…