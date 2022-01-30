上海2022年1月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 虎年新春将至，东方明珠新媒体股份有限公司旗下百视TV APP、百视通IPTV、OTT、东方有线电视、文广互动、东方购物小屏大屏齐联动，为广大用户观众奉上精彩纷呈的新春文化视听盛宴，从热门影视到购物好礼，从少儿教育到老年生活，动动手指，留沪过节宅家“躺赢”也精彩，轻松度过一个虎虎生威、年味十足的欢乐年、文化年、实惠年。

综艺大片一个不少 过个欢乐年

辛勤忙碌一整年，春节里和家人们一起来个“葛优躺”、做个“沙发土豆”别提有多惬意了。从各地春晚、到各色综艺，再到热门影视大片，东方明珠新媒体整合优质内容资源，为您打造荧屏前的“合家欢”。

百视TV以“年夜FUN”策划为主打，为用户提供涵盖SMG春晚、影视剧、综艺节目等多个维度的优质内容：全网独播《春满东方点亮幸福·2022东方卫视春节晚会》，跟播东方卫视《石库门的笑声春节特别节目》《我和春天有个约会主持人歌会》，都市频道《笑林盛典》《美味春晚》等特别节目精彩不断；推出“新春必看影院”，漫威、指环王经典电影系列看足瘾，迪士尼、皮克斯优秀动画合辑萌翻天；整合百视“综”合拼盘，精品美食节目《打卡吧吃货团》、爆款音综《最好的舞台秋日限定》、喜剧类节目《麻花特开心》、生活潮流类内容《国货潮起来》等特色主题包每日轮番推荐，陪伴用户开心热闹过大年。

百视通IPTV、OTT围绕“一起向未来”新春主题，重点力推两大亮点内容：春晚综艺尽欢享：重磅打造春满东方专区，除了直播《春满东方点亮幸福·2022东方卫视春节晚会》，还同步更新《追光吧！》《冠军对冠军》《集合开心果》等多档热播综艺。大片热剧过足瘾：《爱情神话》《扬名立万》《雄狮少年》等口碑院线新片、《勇敢的心2》《赖猫的狮子倒影》等最新人气剧集纷纷上线贺新春，还有2021口碑佳作和年度热播剧展播一键畅享。



部分综艺大片

有线视频点播文广专区围绕“贺新春”主题，整合《我和我的家乡》《铁道英雄》等在内的影视、综艺、纪实类大热节目及专题。数字频道中，全纪实频道《一碗人间烟火之魔都早餐》《上海制造》， 4K超高清欢笑剧场《我们诞生在中国》、上海音乐学院《新年音乐会》等好戏连台，精彩不断。

寓教于乐老少咸宜 过个文化年

在这个知识大爆炸、生活日新月异的时代，学习是一个永恒的主题，不仅萌娃们要好好学习、快乐成长，“银发一族”们也纷纷迈入终身学习的殿堂。

百视通IPTV、OTT策划推出《萌虎贺新春》《2022虎力全开》等少儿喜闻乐见的优质动画和教育专题，出品的STEAM特色少儿科普教育动画节目《灵感大冒险》每天更新，陪孩子度过一个充满趣味和知识的假期。

有线视频点播文广专区带来《喜羊羊，熊出没》《天书奇谭》等合家欢动画电影，动漫秀场频道将播出《萌鸡小队3》《布鲁可战队之源星石守卫》等儿童成长启蒙动画。

金色学堂全媒体学习平台在持续提供智慧生活、文化娱乐、健康科普三大节目带海量优质课程的基础上，新增《诗书画》《乐学大讲堂》两大栏目及《智慧生活应用》系列课程，为中老年朋友假期高品质生活提供高品质内容。



少儿优质动画等内容

福虎生财福利不断 过个实惠年

一个欢乐的假期又怎少得了“买买买”？东方购物针对春节长假民众的购物需求，电视频道、新媒体端大小屏紧密联动，推出“东方年礼节”“福虎生财送积分”“红火新春服饰”“璀璨珠宝迎新季” “妆点新年”“新年焕新厨”等精彩活动，挑选优质民生用品、服饰珠宝、金币邮票等上千款新春年货、人气爆品直降让利回馈观众。东方购物同时倾情承诺过年服务不打烊，配送不放假，暖心送到家，让大家“衣食无忧”过好安心年！还有会员专属红包封面、新春红包雨、迎财神撒福利、开年彩蛋赢积分等一系列互动新玩法，叠加多档满额立减活动，让顾客在享受实惠品质消费的同时，也能体验到妙趣横生的购物乐趣。

多品类、多渠道、多场景，东方明珠新媒体以优质的内容产品和坚实的运营保障，融合十分的诚意和千万的热情，为您奉上这道“虎年新春文化大礼包”，祝您和家人过个精彩欢乐祥和年。

东方明珠新媒体这份“文化年货大礼包” 独家配方揭秘 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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