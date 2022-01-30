上海2022年1月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 值虎年新春到来之际，国际创意工作室LINE FRIENDS深化与支付宝合作，全面参与新春“2022集五福”活动，共同打造LINE FRIENDS主题萌趣福卡、彩蛋卡，为“2022集五福”活动添萌气。人气形象布朗熊、可妮兔更于1月27日空降支付宝蚂蚁A空间直播间开奖生肖卡，观看量逾1,100万次。此外LINE FRIENDS支付宝域内小程序也进行了全面升级，更于春节期间开启IP 主题日活动，为粉丝送上多重好礼，共贺虎年新春。

LINE FRIENDS加入支付宝“2022集五福”活动

此次，与支付宝的深度合作正是LINE FRIENDS深化数字化战略布局的又一重要举措。2022年1月19日至31日期间，LINE FRIENDS人气IP形象全面参与新春“2022集五福”活动，以其人气IP形象布朗熊、可妮兔、莎莉、丘可打造富含吉祥寓意的新春福卡，为广大消费者送去新春祝福。布朗熊和莎莉坐着火箭为人们送上“布布高升”的祝福，丘可为粉丝带来桃花朵朵的好运，扎着双丸子头的莎莉祝粉丝“大鸡大莉”，最后还有虎头虎脑的布朗熊和他的朋友们为新的一年虎啸添财。在新年伊始，LINE FRIENDS为大家送去幸运，加满萌力。



四款LINE FRIENDS主题福卡

此外LINE FRIENDS还精心准备了主题彩蛋卡，为粉丝送上意外惊喜。由LINE FRIENDS人气IP形象演绎的龙腾虎跃贺新春贺岁短片，在漫天绚烂的福字烟花衬托下，穿着中国传统服饰的布朗熊带着可妮兔，莎莉和丘可为粉丝送上“事事都如意，虎虎都生气”的虎年专属新春祝福。



LINE FRIENDS主题彩蛋卡

值得一提的是，布朗熊和可妮兔更是作为受邀嘉宾之一参与到仅10场的生肖卡开奖直播中，于1月27日在支付宝直播间为粉丝带去惊喜。直播期间，共有超1100万的观看量。

LINE FRIENDS支付宝小程序全面升级，为粉丝带来重重惊喜

致力于为中国消费者的日常生活不断带来更多惊喜，LINE FRIENDS不断完善与粉丝沟通的触点。在春节到来之际，全网推出温馨新春贺岁短片，为就地过年的人带来温暖和安慰。短片中，布朗熊原本并不期待这个需要独自度过的春节，因为朋友们都将回家过年，未曾想到可妮兔和莎莉在除夕夜惊喜现身，因为所谓回家，就是回到那个爱的人都在的地方。短片诠释了“有爱的地方就是家，我们在一起就是‘福’”的美好寓意。视频获得粉丝共鸣并引起广泛传播，有布朗熊和他的朋友们陪伴左右，对每一位粉丝都满满的暖心爱意。



布朗熊可妮兔的祝福短片

LINE FRIENDS全面升级支付宝小程序域内运营，推出IP主题打卡页面，粉丝每天可参与打卡，完成任务领取积分，以兑换主题壁纸等日常福利，更可兑换LINE FRIENDS精美周边。小程序内的主题页面，涵盖旗下BROWN & FRIENDS、BT21、ROY6和NEVER’S FAMILY不同IP，并在春节假期设立了独具品牌风格的IP主题日，以满足不同粉丝的热爱。在传统春节之际，LINE FRIENDS以其创新能力和品牌的独特魅力，让粉丝享受来自LINE FRIENDS的专属福利和品牌体验，感受LINE FRIENDS带来的虎虎生气。



LINE FRIENDS全面升级支付宝小程序域内运营

随着更多合作伙伴入驻支付宝小程序，LINE FRIENDS与众多品牌伙伴解锁更多新鲜玩法，通过联动传统线下消费渠道和线上新零售渠道，带来更便捷、丰富的消费体验。春节期间， LINE FRIENDS与零号空间VR体验馆，奥佳华在线上联动，通过线上发券带动线下到店核销的模式实现线上线下流量转化。

自2021年10月起LINE FRIENDS支付宝小程序便逐步推出多款支付宝付款码皮肤，在平台上达成公私域联动，付款码领取总量高达1,338,616，建立私域社群573个，汇集粉丝248,695人，打破支付宝社群运营单日最快记录。随着小程序的全面升级，LINE FRIENDS生活号与小程序、会员群、会员卡等不同板块已实现全面打通。此次LINE FRIENDS与支付宝的再度深度合作，意在不断为中国消费者的日常生活带来更多惊喜。在未来，LINE FRIENDS 也将一如既往致力于带来多元化的线上线下互动体验，营造更新的互动触点，打造更多的互动场景，提供丰富的品牌体验，为广大粉丝带去萌趣陪伴。

LINE FRIENDS携手支付宝推出萌趣福卡，“2022集五福”贺新春 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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