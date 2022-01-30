虎景房被叫停，“动物园+酒店”模式有问题吗？

【品橙旅游】2022年是老虎的主场，作为新年吉祥物频频出现在各种场景中。近日，江苏南通一动物园关联酒店推出“虎景房”引发各界热议。 ©摄图网 争议：能不能与老虎同眠？ 事情的起因是，网上流传一段视频中显示，南通某酒店的“虎景房”里，通过透明玻璃可以看到对面的老虎一直在来回踱步，还时不时地发出嘶吼；而玻璃的另一边则是客房，清晰可见的沙发和床。相关视频话题#虎景房 在抖音平台上突破811.9W次。 业内专家认为，视频中老虎在玻璃前来回踱步，这种行为称之为“刻板行为”，说明老虎心理出现了问题。 目前“虎景房”还处于施工阶段，并未对外开放。除了“猛兽房”，酒店还有长颈鹿客房，客人可以将树枝伸出落地窗投喂长颈鹿。相关知情人士透露，网上流传的视频可能由装修工作人员或酒店员工拍摄、发布，并非官方授意发布。 最新进展是，动物园工作人员透露，因为该项目有争议，正在等待政府的通知。南通市文旅局工作人员则表示，网上关于该项目叫停的消息是断章取义，相关部门后续会统一对外正式答复。 图片来源：裸心岭 此前哈尔滨极地馆二期中的北极熊酒店也曾备受质疑。2021年3月，北极熊酒店开业并承诺，21个客房里、24小时内，…