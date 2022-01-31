2021年重点城市客户流出规模和流入规模，广深沪排前三_旅游_广州_工业

近日，中国移动通信集团广东有限公司广州分公司发布了《2021年广州市文化旅游大数据分析报告》， 通过移动网管数据及信令数据，对2021年广州市访客进行了大数据分析，用数据把脉广州消费与夜间经济发展情况，在城市对比方面，广州市在全国10个重点城市，客户流出规模和流入规模都排名第一；在东部10个重点城市中访客总量排第一。 广州引领全省，城市访客流量快速恢复 数据显示，2021年列入重点监测的旅游区域访客量约29652万人次，环比2020年增长28.67%；与周边城市对比，比排名第二的深圳市高出18.20%。纵观全年，2021年上半年全国疫情稳定，来访客流规模均高出2020年，下半年来访客流规模整体趋势相近。 2021年全国10个重点城市，广州市客户流出规模和流入规模都排名第一，深圳市、上海市分列第二、第三位。数据充分显示广州市在人口流量相关的商业、旅游、展会、文化等方面，具有较强的吸引力与辐射力，在旅游客源地与目的地同构程度与区域旅游中心城市影响力方面处于领先地位。 2021年下半年，北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、杭州、南京等8个城市中各挑选5个热门商业中心进行对比，广州市5个热门…