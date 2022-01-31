天后明日花绮罗退役后重操旧业，简直就是业界转型成功的典范！酒店

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 已退役的天后明日花绮罗转型商界做生意与经营优兔，更推出泳装内衣和自创时尚品牌，经营得有声有色，前段时间还在个人社群宣布将于东京酒店区开高级夜总会，公开甄选酒店小姐。 明日花绮罗出道拍片之前就是从事酒店小姐，如今重操旧业，在社群招兵买马：「和我一起在银座圆梦吧！等你报名哦。」 在其酒店「J-VOGUE」开幕时，她担任评审主席为该店挑选小姐，第1届挑选了8人，意图打造一个「偶像军团」。 明日花绮罗其实很有生意头脑，她2007年出道，担任女优的11年间共演出300部以上作品，曾透露当红时每部酬劳约250万日元（约14万人民币）。 2018年接受深夜节目采访时就曾透露，银行账户余额已经超过1.5亿日元（约人民币827万元），期间她除了拍摄作品，也曾担任女优组成的表演团体「惠比寿麝香葡萄1.5」队长。 2013年更创立个人品牌「Whip Bunny」销售她设计的泳装、吊饰等，即使泳装一套要价30000日元（约人民币1655元）以上仍卖翻，足见她很有生意头脑，也算是业界转型很成功的一位。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“…