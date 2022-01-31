青海西宁除夕“团圆夜”：手机屏背后的“笑与泪”隔离除夕酒店

原标题：青海西宁除夕“团圆夜”：手机屏背后的“笑与泪” (新春走基层)青海西宁除夕“团圆夜”：手机屏背后的“笑与泪” 中新网西宁1月31日电 题：青海西宁除夕“团圆夜”：手机屏背后的“笑与泪” 作者 赵凛松 潘雨洁 陈奇峰 31日是中国传统“除夕”。高原冬雪渐消，暖阳下的青海省西宁市依旧严寒。城东区一家酒店被警戒线围起，大堂内几名城东区卫生系统的医护人员正守在前台，用记号笔在身后的白板上更新隔离人员信息。 此刻，这家拥有近两百间客房的酒店，只住着十几名“客人”。作为西宁市城东区指定隔离点之一，这里集中隔离入境、中高风险地区、国内疫情发生地的返青人员。一同实行闭环管理的还有二十余名值守的城东区医护、公安、城管、后勤服务者。 图为医护人员给隔离者送餐。 潘雨洁 摄 一串洪亮的爆竹声打破酒店的安静。半污染区的紫外线灯下，西宁市城东区东关大街社区医生马媛婷细心地脱掉防护服。 “上午四名人员结束隔离，刚完成房间终末消毒。”马媛婷说。每天，她和同事都要对酒店内部三次消杀，完成隔离、值守人员及外环境核酸采样，并详尽记录。“晚上，我们与每位隔离人员通话聊天，缓解他们的心绪。” “我们一共7名医护，早晚…