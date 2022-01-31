旅游 安徽多景区因雨雪冰冻暂时关闭_TOM旅游

因受雨雪冰冻灾害天气影响，安徽省多地景区已暂时紧急关闭，确保安全。 池州市根据天气预报显示，近期青阳县将持续低温雨雪冰冻天气，为确保广大游客安全，九子岩、莲峰云海、九华神龙谷等10家景区决定临时关闭。 宣城市徽杭古道景区受恶劣天气影响，为确保游客及人民群众生命财产安全，从即日起暂停营业，开园时间另行通知。龙泉洞景区受大雪天气影响，为保障游客安全，景区暂时关闭，关闭时间为1月27日至2月2日，关闭期间，景区停止营业，若有特殊情况另行通知说明。水东古镇景区未来几天多雨雪冰冻天气，为了保证游客安全，决定于1月27日起水东古镇景区紧急暂停对外营业，具体开放时间另行通知。 六安市万佛山景区为了保证游客安全，决定于1月27日起紧急闭园，具体开放时间另行通知。天堂寨景区为积极应对、有效防范雨雪冰冻天气，确保广大游客安全，1月26日开始临时闭园，具体开园时间另行通知。燕子河大峡谷景区受雨雪冰冻天气影响，为保证广大游客的人身安全，于1月26日开始临时闭园，具体开园时间另行通知。 马鞍山市和县林海生态园定于1月29日至年2月3日进行设备维护，暂停对外开放，2月4日恢复正常营业。和县鸡笼山景区为积极应对、有…