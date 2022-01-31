[年味里看发展④｜阳信县金阳街道王集村打造“农业+旅游”发展新模式 奏响乡村振兴进行曲_滨州新闻_滨州大众网] 编者按： 迈开脚步向前，握笔记录发展。新年新气象，在滨州大地上不仅能感受到浓浓年味，更能感受到城市发生的新变化、蕴含的新力量。这一年，滨州扎实开展党史学习教育，全面深化“双型”城市建设，深入实施“83”工程，使得改革有新动作、企业有新盼头、经济有新增涨、城市有新变化、民生有新改善。岁末年终，大众网·海报新闻滨州推出新春走基层特别策划——“年味儿里看发展”系列采访，组织记者深入基层一线、深入群众生产生活，聚焦现代化富强滨州建设成果、产业项目带动增收致富、政策支持让生活更便利、环境整治使幸福感不断提升……近距离感受滨州在新年里的新气象，讲述滨州发展新故事。 大众网·海报新闻记者 刘殿章 滨州报道 农村的建设要融合乡村产业的发展，产业兴旺才能推动乡村各项事业的进步，才能助力乡村振兴。滨州市阳信县金阳街道王集村整合各类资源，探索农旅融合增收发展途径，创新打造“党建+产业”“村企合作”发展模式，释放出乡村组织振兴活力 。 1月29日，大众网·海报新闻记者来到了阳信县金阳街道王集村，实地…