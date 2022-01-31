[2021年重点城市客户流出规模和流入规模，广深沪排前三_旅游_广州_工业] [2021年重点城市客户流出规模和流入规模，广深沪排前三_旅游_广州_工业] 近日，中国移动通信集团广东有限公司广州分公司发布了《2021年广州市文化旅游大数据分析报告》， 通过移动网管数据及信令数据，对2021年广州市访客进行了大数据分析，用数据把脉广州消费与夜间经济发展情况，在城市对比方面，广州市在全国10个重点城市，客户流出规模和流入规模都排名第一；在东部10个重点城市中访客总量排第一。 广州引领全省，城市访客流量快速恢复 数据显示，2021年列入重点监测的旅游区域访客量约29652万人次，环比2020年增长28.67%；与周边城市对比，比排名第二的深圳市高出18.20%。纵观全年，2021年上半年全国疫情稳定，来访客流规模均高出2020年，下半年来访客流规模整体趋势相近。 2021年全国10个重点城市，广州市客户流出规模和流入规模都排名第一，深圳市、上海市分列第二、第三位。数据充分显示广州市在人口流量相关的商业、旅游、展会、文化等方面，具有较强的吸引力与辐射力，在旅游客源地与目的地同构程度与区域旅游中…