郊区涨价翻倍，景点门可罗雀，今年春节民宿冰火两重天？民宿周边游度假旅游业旅游_手机网易网

郊区涨价翻倍，景点门可罗雀，今年春节民宿冰火两重天？ 2022-02-01 13:54:50 江瀚视野 据《财经》的报道，2022年春节， 民宿 市场一半海水，一半火焰。 在北京，由于疫情的影响，许多人放弃了返乡或出游的想法，郊区的民宿价格整体翻了一番；而在两千多公里外的厦门鼓浪屿，民宿却普遍打出了3折-5折的低价。 截至2022年1月28日，中国共有13个高风险地区，42个中风险地区，许多地区都出台了较为严格的防控政策。就地过年，成为今年春节的主旋律。 留在大城市过年的人需要一个远离喧嚣、喘口气的地方，这给大城市周边的乡村民宿，尤其是不用出省市界的民宿带来机遇。 携程发布的《2022年春节 旅游 预测报告》显示，今年春节预订本省旅游 度假 产品的订单量占比达65%，省内游订单相较2019年春节增长显著。在“就地过年”氛围下，近程 周边游 领跑春节旅游市场。 相反，在厦门鼓浪屿这样的老牌度假区，则因防疫措施严格、远离北上广深等主要客源地、前些年投资过热等因素而光彩不再。 民宿平台途家的数据显示，2022年春节，就地包个小院儿过年成为一种趋势。独栋整院民宿订单量比2021年春节上涨约56…