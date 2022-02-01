明星扎堆的避世免签海岛 酒店选错了也不行旅行度假海岛_新浪时尚_新浪网

原标题：明星扎堆的避世免签海岛，躺着看最美日落，你不可错过的春节选岛指南 作者：MISS 今年春节来得特别早，我已经开始计划旅行了。每年都跟风选择热门海岛，泰国和巴厘岛是我最常避寒的地方，但春节期间，光排队过海关都要1小时，再美的风景都没了兴趣。 对于海岛度假，免签、人少是我选择的标准之一。除此之外，我比较倾向选择老牌有品质的酒店，从硬件设施到酒店服务都决定了我能不能过好整个假期。 塞舌尔 塞舌尔群岛是非洲东部印度洋上的一个群岛国家，是“旅行者的天堂”。这里是一个巨大的植物王国，也生活着数以万计的海龟，还拥有世界最好的海滩。 塞舌尔一直以来都受欧洲皇室贵族的喜爱，它是威廉王子夫妇的蜜月旅行地，也是小贝夫妇最爱的海岛。去年，迪丽热巴在这里度过生日，也使得塞舌尔更为国人熟知。 康斯丹艾菲莉亚酒店 马埃岛是塞舌尔群岛最大的岛屿，艾菲莉亚酒店正位于此。倚靠群山，面朝大海，可远眺洛奈港国家海洋公园，周边生长红树林等保护植被。 313间客房隐藏在葱郁的花园中或被泻湖环绕，并且每间客房都设有私人花园区。别墅区位于整个酒店的北侧，是整个酒店最安静私密的区域，如世外桃源般宁静舒适。 最特别的SPA水疗别…