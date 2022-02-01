楼市至暗时刻 援手来了？ 万维读者网

在过去二三十年，房地产及相关产业，一直是中国GDP增长的一个主要推动力，也是许多人向往的求职领域。然而现在，中国房地产公司纷纷爆雷，股价也大跌，从企业高层到员工，再到业主，都是人心惶惶，“至暗时刻”已经成了中国房地产目前最贴切的表述。 25日，中国易居研究院智库中心发布的报告显示，中国1月份的住宅成交，同比下跌了四成，目前，像是世茂、雅居乐等民营房企，正在出售资产，另外，一些长租公寓，也传出了破产的声音，与此同时，中共又在力推增加650万套保障性租赁住房的计划。可以看到，中国房地产业非常热闹，但坏消息一直都居高不下。 21日，《21世纪经济报道》的执行主编陈晨星在北京的“2022财经法律高峰论坛”上，又提到了“至暗时刻”这个词，他说：“中国房地产进入至暗时刻，一些大型房企债务违约加剧。”那么，参加这个高峰论坛的还有谁呢？除了中共银保监会和银行业协会的高管之外，还有原中共最高法院审判委员会副部级专职委员、最高检察院检察理论研究所的所长等。 看看这些人的头衔，再来品味一下“至暗时刻”这四个字，有点让人不寒而栗，可能不少房企公司的高管会睡不着觉了，因为，这个至暗时刻，指的还不一定都是金融和财…