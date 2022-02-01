“坐火车遇见的妹子，这睡姿一点都不拿我们当外人，原来窗内的风景也很美啊！”卧铺单身狗旅行

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 现在有不少人都喜欢乘坐着火车出门旅行，尤其是那些中长途的旅行，在出门的时候大家都习惯在火车在卧铺，因为软卧非常适合长途旅行，这样也可以在旅途的时候最大限度的降低旅游带来的各种疲劳。我们自爱乘坐火车的时候，除了能够看到窗外那些优美的风景之外，还能看得见火车内的一些美景，前几天出门旅游的时候，看到一个卧铺的妹子穿着如此的大胆豪放，真的让人不忍直视，这是一点都不把我们当外人啊。 你俩能不能不要在我一个单身汉面前秀恩爱？ ，这波操作真的是太伤单身狗了，单身狗就不该跟着一起出门的。 养了你那么久，是时候派上用场了！ ，狗子做梦都没有想到，自己这么点的小东西居然还有这种用途。 妹子，有没有被小伙子的表白方式感动？ ，这是哪里出来的精神小伙，这一波杀马特的表白方式还是怪奇异的。 每顿伺候你吃喝好，敢拆家我就起柴烧火！ ，万万没想到，狗子居然还有这么听话的一天！ 老板卖西瓜打的广告词，也太有才了 看看熊孩子们做的眼保健操 开心一刻 取行李的时候，看到一条警犬，搜到一件行李。 警官严肃地问行李的主人：“里面是什么东西？”小姑娘尴尬地说：“狗粮……” 特别…