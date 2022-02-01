[旅游 2022“我们的节日·春节——平遥中国年”启动_TOM旅游] 1月31日，由山西省文明办和中共晋中市委、晋中市人民政府主办，中共晋中市委宣传部和中共平遥县委、平遥县人民政府承办的2022“我们的节日·春节——平遥中国年”活动启动仪式在平遥古城迎薰门广场举行。为迎四方宾客欢度佳节，1月31日至2月15日期间，平遥古城景点对全国游客实行门票免费政策。 启动仪式在声势浩大的开场鼓舞《盛世中国年》中拉开帷幕，现场人头攒动，气氛热烈。晋剧串烧《表里山河》气势磅礴，唱游三晋，展示了壮丽辉煌的表里山河和千年璀璨的晋风晋韵；歌伴舞《领航》歌词中“乘风破浪，扬帆远航 ，领航中国在新时代的征程上……”传达了平遥人对祖国的殷切祝福；熊熊燃烧的旺火，表达了平遥百姓对今后的日子兴旺红火的美好祝愿。 据了解，今年的“平遥中国年”将紧紧围绕“沿着习近平总书记的足迹，游古城、学历史，悟思想、开新局”主题，活动采取“线上线下”相结合的形式，策划推出独具中国北方汉民族特征和平遥地方特色的20余项活动内容，相较以往，活动内容更加广泛，年味儿更加浓郁，文化更突出，体验更丰富，让全县人民和广大游客过一个具有中国气派、山…