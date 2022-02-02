旅游｜大年初一 贵州旅游市场升温 线上线下开展丰富活动_TOM旅游

2022年春节假日第二天，农历正月初一，贵州省内多地降雪。贵州省文化和旅游系统贯彻落实疫情防控、安全生产和假日工作部署，加强假日值守和市场监测，确保贵州省文旅市场运行平稳、假日气氛欢乐祥和。 各地重点加强A级旅游景区、公共文化场馆等文旅场所疫情防控、安全防范措施检查。各景区景点严格落实测温扫码、佩戴口罩、“一米线”、公共区域消毒等疫情防控措施，坚决筑牢疫情防控底线。 乌蒙滑雪场正式营业 2月1日上午，中央电视总台综合频道、新闻频道并机直播的朝闻天下《新春走基层·总书记到过我们家》栏目，播出了“苗寨之变”，对近一年来化屋村通过大力发展苗绣非遗文化产业、乡村旅游取得的成绩及巩固拓展脱贫攻坚成果情况进行了全方位的宣传报道。国家体育总局、文化和旅游部联合发布14条2022年春节假期体育旅游精品线路，“贵阳花溪冰雪运动体育旅游线路”入榜。为庆祝壬寅虎年新年到来，伦敦除夕之夜在著名的特拉法加广场举行盛大庆祝活动，贵州省民族歌舞节目八音坐唱《贺新堂》入选并在现场视频演出，“山地公园省·多彩贵州风”精彩文艺节目唱响英国伦敦。坦桑尼亚中国文化中心与省文化和旅游厅共同举办“2022魅力坦桑尼亚·多彩贵州新…