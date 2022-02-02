紧急寻人！菏泽又有4名密接者活动轨迹公布！涉超市、饭店、公交_媒体_澎湃新闻-The Paper

2月1日 牡丹区委统筹疫情防控和经济运行 工作领导小组（指挥部）办公室发布了 《关于寻找新冠肺炎密切接触者潘某某次密接的公告》 详细内容如下： 关于寻找新冠肺炎密切接触者潘某某次密接的公告 2022年1月31日23点，牡丹区疫情防控指挥部接到曹县疾控中心密切接触者潘某某协查通知，潘某某2022年1月22日与杭州确诊新冠病例孙某某为同班同学，被判定为密切接触者，本人已于1月31日下午在曹县集中隔离点医学观察。潘某某在牡丹区活动轨迹： 2022年1月23日10：00左右和爷爷自驾车（鲁R4701F）到菏泽市牡丹区四季花城小区家中，无外出。 2022年1月24日居家无外出。 2022年1月25日上午居家无外出，下午（具体时间不详）到四季花城小区万客隆超市购买面包，而后返回家中无外出。 2022年1月26日居家无外出。 2022年1月27日11：00左右和奶奶骑电动车到牡丹区慕儒雅门业公司车间见其舅舅（车间只有其一人）；12：30左右到慕滋蛋糕店（牡丹区重庆路现代城小区对面）取蛋糕，返回四季花城家中，和其爷爷、奶奶、哥哥、妹妹及其叔叔一家4口共9人一起就餐，而后无外出。 2022年1月28日1…