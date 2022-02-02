[事关珠海人的住房！刚刚，官方发布新的通知！_深圳热线] 近日，珠海市住房和城乡建设局、珠海市自然资源局近日联合印发了《珠海市关于推进非居住存量房屋改造为保障性租赁住房的通知》（以下简称《通知》）。 那么， 非居住存量房屋改建范围包括哪些？ 改建需要符合什么条件？ 1 改建范围 《通知》提到，本市行政辖区内已合法建成并办理不动产权登记的商业、办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，可申请改建为保障性租赁住房。 其中，商办类房屋应以地块、楼栋（梯）或具备条件的独立楼层为申请单元，厂房、仓储类应以地块、楼栋为申请单元，旅馆、科教类应以地块为申请单元。 《通知》提到，非居住存量房屋临时改建为保障性租赁住房，重点解决新市民、青年人等群体住房困难问题，原则上每套（间）建筑面积不超过70平方米，以30～45平方米的小户型为主，占比原则上不低于70%，租金价格接受政府指导，低于同地段同品质市场化租赁住房租金。 对于单层建筑面积小于45平方米的LOFT项目和单套建筑面积小于80平方米的SOHO项目，在符合相关技术标准前提下，可依照程序申请建筑物功能临时变更为保障性租赁住房，但应先办理暂停销（…