在Spielwarenmesse Digital（数字玩具展）开幕之际：ToyAward获奖名单公布

– 选自五大产品类别的获奖玩具

– 所有获奖和提名产品在虚拟特别展区亮相

德国纽伦堡2022年2月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为重要的质量标志，Spielwarenmesse纽伦堡国际玩具展的ToyAward玩具奖在国际玩具行业享有特别高的地位。在Spielwarenmesse Digital（数字玩具展）的开幕式上，该大奖今年的得主们闪亮登场。在学龄前儿童组类别中，来自Legler公司的“Emergency Doctor’s Backpack（急救医生背包）”胜出。Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN公司凭借“Fabulus Elexus”赢得了学龄儿童组的竞赛。Ravensburger公司的“echoes – Das Audio Mystery Spiel（回声——语音神秘游戏）”在少年与成人组中获胜，而OPPI公司则凭借“Piks”获得了新创企业组的第一名。Fischertechnik公司的“Animal Friends（动物朋友）”在新设立的可持续发展组夺魁。今年婴幼儿组没有提名产品，因此没有获奖者。



Presenters Jennifer Braun and Rob Taylor-Hastings introduce the ToyAward winners during the opening of Spielwarenmesse Digital.

所有获奖的新产品在商业成功潜力、游戏乐趣、原创性、安全性、产品概念的可理解性以及工艺和质量方面都令由国际行业代表组成的评委会信服。在Spielwarenmesse Digital（数字玩具展）的ToyAward特别展区，您可了解所有提名和获奖产品的概况。

学龄前儿童组(3-6岁)

Emergency Doctor’s Backpack, Legler

Legler公司的“Emergency Doctor’s Backpack（急救医生背包）”是对经典玩具医生箱的现代诠释。这是一只高品质背包，里面装有许多用来模拟移动急救护理的仿真工具——从绷带和听诊器到血压计和迷你除颤器。这些医疗辅助工具的设计令专家评委会信服：“特别令人瞩目的是这些器械的设计富有时代感，并且主要采用软木制造。”

学龄儿童组(6-10岁)

Fabulus Elexus, Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN

Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN 公司将化学的秘密神奇地包装在“Fabulus Elexus”配搭游戏中。小小魔术师们在魔法书的指引下，用蜗牛粘液和精灵血液制作各种神奇药水。而学习因素也没有被忽视：在开始之前，所有的小瓶都必须贴上标签。在这个过程中，孩子们可以学习各种配料的成分和效果。“这套配搭游戏具有很高的趣味性，以游戏的方式拉近了化学这门学科与儿童的距离，”评委们称赞道。

少年与成人组(10岁起)

echoes – Das Audio Mystery Spiel, Ravensburger

Ravensburger公司的“echoes”通过音频序列来侦破神秘案件。首先通过一个App扫描游戏牌。根据随后播放的语音线索，侦查员们猜测须如何以及按照什么顺序组合三张牌，以重建作案过程。“该语音游戏完美地融入了播客时代，并通过语音提示训练玩家的注意力”，评委会如此评价道。

新创企业组

Piks, OPPI

OPPI对积木世界进行了重新思考：“Piks”是一套由木构件和按颜色高低不一的软橡胶锥形“积木”组成的创新搭积木游戏。由于其圆形的尖端，对搭建结构的静力学有了新的要求。对复制各种模板的说明根据其难易程度用不同颜色标记。“这个建筑玩具使儿童的运动技能和注意力都得到训练”，评委们称赞道。

可持续发展组

Animal Friends, Fischertechnik

Fischertechnik公司推出的“Animal Friends（动物朋友）”拼装积木玩具采用50%可再生原材料制成。用这套积木可以拼装出各种各样的动物。令人印象深刻的是模型的抽象而耀眼的色彩，并且既稳固又机动。“作为一家知名品牌制造商，Fischertechnik公司在可持续发展方面通过这项创新向全行业发出了一个重要的信号”，专家评委会强调道。

有关往年评委会和获奖者的更多信息请前往网站www.toyaward.com 查询。

Spielwarenmesse®

纽伦堡玩具展是全球领先的玩具、爱好和休闲用品展会，由贸易和营销服务提供者Spielwarenmesse eG主办。B2B活动为国内和国际参展商创造一个全面的交流和订购平台。活动包括新产品展示和全面的行业介绍，为来自世界各地的专业零售商提供助于每年市场定位的宝贵信息资料。自2013年起，Spielwarenmesse®在德国注册为受保护的文字商标。

在Spielwarenmesse Digital（数字玩具展）开幕之际：ToyAward获奖名单公布 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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