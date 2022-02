在Spielwarenmesse Digital（数字玩具展）开幕之际：ToyAward获奖名单公布

– 选自五大产品类别的获奖玩具

– 所有获奖和提名产品在虚拟特别展区亮相

德国纽伦堡2022年2月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为重要的质量标志,Spielwarenmesse纽伦堡国际玩具展的ToyAward玩具奖在国际玩具行业享有特别高的地位。在Spielwarenmesse Digital(数字玩具展)的开幕式上,该大奖今年的得主们闪亮登场。在学龄前儿童组类别中,来自Legler公司的“Emergency Doctor’s Backpack(急救医生背包)”胜出。Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN公司凭借“Fabulus Elexus”赢得了学龄儿童组的竞赛。Ravensburger公司的“echoes – Das Audio Mystery Spiel(回声——语音神秘游戏)”在少年与成人组中获胜,而OPPI公司则凭借“Piks”获得了新创企业组的第一名。Fischertechnik公司的“Animal Friends(动物朋友)”在新设立的可持续发展组夺魁。今年婴幼儿组没有提名产品,因此没有获奖者。

Presenters Jennifer Braun and Rob Taylor-Hastings introduce the ToyAward winners during the opening of Spielwarenmesse Digital.