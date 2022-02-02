新加坡2022年2月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 区块链和数字资产生态系统领先公司CTH Group及其姊妹公司、全球最大的特定应用计算公司之一Atlas Technology Management Pte. Ltd (Atlas)（简称“Atlas”）今天宣布任命Maggie Sun为两家公司的首席财务官。

CTH创始人兼首席执行官Raymond Yuan表示：“我很高兴在我们公司的这个关键时期迎来Maggie的加入。我们正在为快速的全球扩张做准备，我们将从她广泛的知识和从业经历中受益匪浅，从而提升我们的财务实践。Maggie在资本市场领域的经验也将使我们能够权衡私募和公开融资方案，推动我们大幅的增长。”

除了日常管理Atlas的财务报告和战略方向外，Sun还将监督集团旗下风险投资公司Fundamental Labs以及专注于数字资产的资产管理公司IDEG的财务运作，包括战略、业绩报告、资本市场活动和投资者关系。

Maggie Sun表示：“我很高兴担任CTH和Atlas的首席财务官职务，这两个公司正处于扩大区块链和数字资产生态系统全球业务的关键阶段。区块链技术正在推动我们日常生活中的非凡创新和价值创造，我很高兴能够为这项技术的发展做出贡献。Atlas有潜力成为这个领域的全球领导者之一，我期待有机会与资本市场分享它的故事。”

Sun是一位经验丰富的高管，在纽约、硅谷和亚洲的财务业务和资本市场咨询方面拥有超过20年的全球工作经验。在加入CTH之前，她是SoftBank Investment Advisors（“愿景基金”(Vision Fund)）运营部门的合伙人。在此之前，她曾在安永(Ernst & Young)和普华永道(PwC)担任合伙人。

Atlas在2021年实现了前所未有的增长，并制定了积极的招聘目标，以实现其2022年的扩张愿景。Yuan补充说：“区块链领域正在增长，人才需求量很大。除了加强我们的高层领导团队，我们旗下所有公司继续在招聘。Fundamental Labs和IDEG对那些希望离开传统金融领域的优秀人才有着很大的吸引力，同时Atlas也在不断吸引着世界各地的高素质人才。”

CTH Group和Atlas Technology通过全球招聘任命Maggie Sun为首席财务官 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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