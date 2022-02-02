纽约2022年2月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，彩色星球科技【纳斯达克代码：cscw 以下简称：彩星科技】旗下子公司彩色天空正式与泰国The jade建设集团（以下简称：The jade建设）正式达成战略合作，其公司将入驻【彩色世界】App，正式成为泰国首个登陆的国际化地产公司。未来，双方将开启更多深入化合作，将科技智能融入企业发展，为房产企业开辟出新赛道。

The jade建设是一家综合投资管理集团，旗下产业包含旅游、建筑材料、进出口外贸、中文电台、房地产等独资公司。此次双方合作重点在于房地产板块。目前The jade建设在泰国华欣建立了最大的康养独立泳池别墅区，预计投资6000万美元，现已完工70栋。对此，对于别墅区的销售，The jade建设希望通过快速发展的互联网+以及科技智能来带动在全球市场的销售。基于这一点，此次与彩星科技的合作，可以说是强强联手。

彩星科技目前拥有着国际化的科研技术团队，并且自主研发的【彩色世界】APP是一款集结科技与人工智能的应用软件。前期上线已经拥有全球超百万用户。目前，该软件通过技术升级成为元宇宙平台。双方通过深度合作，互利共赢，借助彼此行业优势进行多元发展，并抢先在全球布局产业赛道。彩星科技将通过平台元宇宙核心展示方式，同时利用VR技术，全方位生动展现在售房产信息，在当下疫情暴发期，用户足不出户，VR看房，线上选购最终达成在线成交。线上地产销售，用户转化和导流，企业品牌提升等等，这都将是两家公司合作的重点。

彩星科技 CEO Lucas Capetian表示：“The jade建设作为一家国际化的公司，产业多元，这对于我们的合作都有着更多的空间。从地产板块入手，面向全球消费者，科技智能的融入是必不可少的，用户不用亲自前往实地，只需要注册成为会员，在线就可以通过高科技手段真切感受到房子的结构布局，从而了解进一步交易这都有益于我们两家企业的盈利，并且也无形中助推了企业品牌效应。在这里，我们强调的是【彩色世界】APP是个多元化的科技平台，不管是地产还是其他行业类型，我们不会局限于某一个企业商家，而是真正可供选择为用户提供丰富产品和感受的平台软件。”

泰国The jade建设入驻【彩色世界】 科技智能为地产企业开辟新赛道 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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