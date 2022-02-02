特灵科技公布2021年第四季度和全年强劲业绩

摘要（除特别标注外，以下数据为2021年第四季度与2020年同期对比结果）：

报告订单量创新高，达 41 亿美元，增长 28% ；自有业务订单量 * 增长 27% 。

报告销售额达 36 亿美元，增长 12% ；自有业务销售额 * 增长 11% 。

美国通用会计准则持续经营业务每股收益为 1.35 美元；调整后持续经营业务每股收益 * 为 1.36 美元，增长 32% 。

未交货订单水平再创新高，达到54亿美元，同比增长88%，为公司2022年和2023年的发展打下了良好基础。

摘要（除特别标注外，以下数据为2021年全年与2020年全年同期对比结果）：

报告订单量创新高，达 168 亿美元，增长 29% ；自有业务订单量 * 增长 27% 。

报告销售额达 141 亿美元，增长 13% ；自有业务销售额 * 增长 11% 。

美国通用会计准则营运利润率提高 200 个基点，调整后营运利润率 * 提高 140 个基点。

美国通用会计准则持续经营业务每股收益为5.96美元；调整后持续经营业务每股收益*为6.09美元，增长37%。

*本新闻稿包含非美国通用会计准则。非美国通用会计准则的相关定义，请参见新闻稿脚注。更多细节和调整，请参见英文新闻稿中。

爱尔兰斯沃兹2022年2月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球温控系统创新者特灵科技（纽交所代码：TT）1月31日宣布，2021年第四季度公司持续经营业务摊薄每股收益为1.35美元。调整后持续经营业务每股收益为1.36美元，增长32%，不含由养老补偿金发放所抵消的计划重组和转型费用1120万美元。

2021年第四季度业绩

第四季度持续经营业务财务状况比对

单位（百万美元），不含每股收益 2021

第四季度 2020

第四季度 同比变化 自有业务

同比变化 订单量 $4,060 $3,168 28% 27% 净销售额 $3,569 $3,179 12% 11% 美国通用会计准则营运收益 $436 $388 12% 美国通用会计准则营运利润率 12.2% 12.2% 持平 调整后营运收益* $447 $394 13% 调整后营运利润率* 12.5% 12.4% 10 个基准点 调整后 EBITDA* $525 $459 14% 调整后 EBITDA 利润率* 14.7% 14.4% 30 个基准点 美国通用会计准则持续经营业务每股收益 $1.35 $1.01 34% 调整后持续经营业务每股收益 $1.36 $1.03 32% 重组和转型费用 ($11.2) ($5.9) ($5.3)

特灵科技全球董事会主席兼首席执行官Dave Regnery表示：“ 2021年，尽管面临前所未有的通货膨胀和供应链挑战，但我们坚定不移地专注于目标驱动的战略，使我们在这一年中再次实现了强劲的业务表现。我们的全球团队在订单量、销售额、营运利润率和每股收益方面都实现了创纪录的业绩。我们强劲的自由现金流不仅支撑了业务创新、低碳发展和扩大工厂产能等方面的持续投资，同时实现了17 亿美元的股东分红。我们的未交货订单水平再创新高，达到54亿美元，同比增长88%，为公司2022年的发展打下了良好基础。”

“我们将继续积极应对全球通胀和供应链挑战。凭借稳健的终端市场、客户对可持续发展解决方案的创纪录需求和处于历史高位的未交货订单水平，2022 年，我们将在财务表现方面再创佳绩，并实现长期的差异化盈利增长和股东回报。”

2021年第四季度摘要（除特别标注外，以下数据为2021年第四季度与2020年同期对比结果）：

强劲的市场需求推动第四季度实现了创纪录的销售额增长，以及强劲的营运收益和每股收益增长。

公司报告订单量增长28%，销售额增长12%。各个业务领域均实现了增长，推动自有业务订单量增长27%，自有业务销售额增长11%。

公司的报告销售额增长中包括约2%的收购增长（受汇兑影响抵消1%）。

根据美国通用会计准则，公司的营运利润率持平，调整后营运利润率提升10个基点，调整后EBITDA利润率提升30个基点。因供应链、货运和物流方面的挑战，销量增长和定价对成本的正面影响被生产效率对其他通胀的负面影响所抵消。

第四季度业绩回顾（除特别标注外，以下数据均以2020年第四季度为对比基准）

美洲市场：北美和拉美地区积极为客户创新。美洲市场业务包括商用暖通空调、楼宇建筑控制以及能源服务和解决方案；民用暖通空调；以及运输制冷系统和解决方案。

单位（百万美元） 2021

第四季度 2020

第四季度 同比变化 自有业务

同比变化 订单量 $3,172.2 $2,393.0 33% 31% 净销售额 $2,749.5 $2,385.9 15% 14% 美国通用会计准则营运收益 $371.1 $332.6 12% 美国通用会计准则营运利润率 13.5% 13.9% (40 个基准点) 调整后营运收益 $374.0 $334.7 12% 调整后营运利润率 13.6% 14.0% (40 个基准点) 调整后 EBITDA $437.1 $387.7 13% 调整后 EBITDA 利润率 15.9% 16.2% (30 个基准点)

由于客户对创新产品和服务的需求依然保持强劲的长势，美洲市场第四季度的销售额与订单量再创新高。

美洲市场报告订单量增长33%，报告销售额增长15%。自有业务订单量和销售额分别增长31%和14%。随着2021年第四季度收官，美洲市场的未交货订单水平再创新高。

美洲市场的报告销售额增长中包括约1%的并购收入。

根据美国通用会计准则，营运利润率下降40个基点，调整后营运利润率下降40个基点，调整后EBITDA利润率下降30个基点。因供应链、货运和物流方面的挑战，销量增长和定价对成本的正面影响被生产力对其他通胀的负面影响所抵消。

欧洲、中东、非洲（EMEA）市场：欧洲、中东、非洲地区积极为客户创新。EMEA市场业务包括暖通空调系统与服务、商用楼宇建筑解决方案以及运输制冷系统和解决方案。

单位（百万美元） 2021

第四季度 2020

第四季度 同比变化 自有业务

同比变化 订单量 $510.3 $454.0 12% 13% 净销售额 $482.8 $465.4 4% 5% 美国通用会计准则营运收益 $67.2 $67.6 (1)% 美国通用会计准则营运利润率 13.9% 14.5% (60 个基准点) 调整后营运收益 $67.6 $67.8 持平 调整后营运利润率 14.0% 14.6% (60 个基准点) 调整后 EBITDA $75.8 $75.6 持平 调整后 EBITDA 利润率 15.7% 16.2% (50 个基准点)

由于客户对创新产品和服务的需求依然保持强劲的长势，EMEA市场第四季度的销售额与订单量再创新高。

EMEA市场报告订单量增长12%，报告销售额增长4%。自有业务订单量和销售额分别增长13%和5%。随着2021年第四季度收官，EMEA市场的未交货订单水平再创新高。

EMEA市场报告的销售额增长中包括约2%的收购增长（受汇兑影响抵消约3%）。

根据美国通用会计准则，营运利润率下降60个基点，调整后营运利润率下降60个基点，调整后EBITDA利润率下降50个基点。因供应链、货运和物流方面的挑战，销量增长和定价优势被原材料通胀和生产力对其他通胀的负面影响所抵消。

亚太市场：亚太地区积极为客户创新。亚太市场业务包括商用楼宇建筑暖通空调、服务和解决方案以及运输制冷系统和解决方案。

单位（百万美元） 2021

第四季度 2020

第四季度 同比变化 自有业务

同比变化 订单量 $377.1 $320.6 18% 18% 净销售额 $337.0 $327.8 3% 4% 美国通用会计准则营运收益 $60.3 $56.2 7% 美国通用会计准则营运利润率 17.9% 17.1% 80 个基准点 调整后营运收益 $60.5 $58.0 4% 调整后营运利润率 18.0% 17.7% 30 个基准点 调整后 EBITDA $64.7 $59.6 9% 调整后 EBITDA 利润率 19.2% 18.2% 100个基点

由于客户对创新产品和服务的需求依然保持强劲的长势，亚太市场第四季度的销售额增长强劲，订单量也再创新高。

亚太市场报告订单量增长18%，报告销售额增长3%。自有业务订单量和销售额分别增长18%和4%。随着2021年第四季度收官，亚太市场的未交货订单水平再创新高。

根据美国通用会计准则，营运利润率提升80个基点，调整后营运利润率提升30个基点，调整后EBITDA利润率提升100个基点。因供应链、货运和物流方面的挑战，销量增长、定价和生产力的优势被其他通胀的影响所抵消。

2021年全年业绩（除特别标注外，以下数据均以2020年全年为对比基准）

全年持续经营业务财务状况比对

单位（百万美元），不含每股收益 2021 2020 同比变化 自有业务

同比变化 订单量 $16,829 $13,000 29% 27% 净销售额 $14,136 $12,455 13% 11% 美国通用会计准则营运收益 $2,023 $1,533 32% 美国通用会计准则营运利润率 14.3% 12.3% 200个基点 调整后营运收益 $2,069 $1,641 26% 调整后营运利润率 14.6% 13.2% 140个基点 调整后 EBITDA $2,364 $1,918 23% 调整后 EBITDA 利润率 16.7% 15.4% 130个基点 美国通用会计准则持续经营业务每股收益 $5.96 $4.02 48% 调整后持续经营业务每股收益 $6.09 $4.46 37%

2021年全年，公司报告订单量和销售额分别增长了29%和13%，创历史新高。尽管受到严重的供应链和通货膨胀影响，公司仍然实现了高于市场的增长，自有业务订单量和销售额分别增长了27%和11%。

强劲的执行力、生产力和定价优势抵消了前所未有的供应链影响。2021年，根据美国通用会计准则，公司营运利润率提升200个基点，调整后营运利润率较上年提升140个基点，调整后EBITDA利润率提升130个基点。公司实现了29%的自有业务杠杆率，超过了公司此前设定的25%的长期目标。

资产负债表和现金流

单位（百万美元） 2021 2020 同比变化 持续经营活动产生的现金流（年初至今） $1,594 $1,766 ($172) 自由现金流*（年初至今） $1,431 $1,714 ($283) 营运资本/销售额* 1.4% 1.1% 提升30个基准点 现金余额（截至12月31日） $2,159 $3,290 ($1,131) 债务余额（截至12月31日） $4,842 $5,272 ($430)

2021年全年，公司持续经营活动产生的现金流为16亿美元，自由现金流为14亿美元。

2021年全年，公司已投入24亿美元用于资产配置，其中包括用于股息支付的5.61亿美元、用于并购和相关投资的3.4亿美元、用于股份回购的11亿美元，以及用于偿还债务的4.25亿美元。2022年1月，公司回购了约3.5亿美元的普通股。

随时间推移，公司预计将继续支付持续增长并具有竞争力的股息，并向股东分配100%的现金盈余。公司近期宣布，从2022年第一季度开始，计划将年度股息提高14%，达到年化每股2.68美元。再加上2021年第一季度11%的股息增长，自2020年3月特灵科技成立以来，公司的年度股息预计将增长26%。

2022全年预期

本篇新闻稿包含前瞻性声明，即关于非历史事实的陈述。陈述包括在全球新冠肺炎疫情期间与我们未来业绩有关的声明，资产配置（包括分红金额和时间）、股票回购项目（包括股票数量和回购时间）、资产配置战略包括收购项目（如有）、预期自由现金流及其使用、公司流动资产、公司所在的市场表现、财务预期和目标以及对实际税率和预期中其他因素的推测。这些前瞻性声明均以特灵科技目前的预期目标为基础，但将受到风险和不确定因素的影响，并可能会导致实际结果与预期大不相同。这些因素包括但不仅限于，全球新冠肺炎疫情对公司业务、供应商和客户的影响，新冠肺炎疫情下的全球经济形势，对金融市场造成的混乱和波动，供应链限制，相关诉讼的结果，我们已剥离的子公司Aldrich Pump LLC和Murray Boiler LLC根据联邦破产法第十一章诉讼的结果，市场对公司产品和服务的需求，以及税务审计、税法的变化和解释。关于可能引起此类变化的其它因素，请参考特灵科技2020年12月31日的10-K年度财务报表，和之后的10-Q季度财务报表以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件。特灵科技不承担更新上述前瞻性声明的义务。

本篇新闻稿还包括调整后的非美国通用会计准则的财务信息，这些信息应被视为遵照美国通用会计准则得出的财务指标的补充，而不能代替或者优于这些指标。若需了解更多非美国通用会计准则的财务信息，请参见英文新闻稿。

本财务报告中涉及的所有数额，包括净收益（亏损）、持续经营业务收益（亏损）、终止经营业务收益（亏损）、调整后EBITDA及每股收益，均归属于特灵科技的普通股民。

作为全球温控系统创新者，特灵科技（纽交所代码：TT）凭借旗下两大战略品牌特灵（Trane® ）和冷王（Thermo King®）及其对环境负责的产品组合与服务，致力于为楼宇建筑、民用住宅和交通运输领域提供高效、可持续发展的温控系统解决方案。更多信息，请访问www.tranetechnologies.cn 或关注特灵科技中国官方微信公众号。

特灵科技公布2021年第四季度和全年强劲业绩 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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