[春节不停歇，商超、酒店、农贸市场…有他们坚守防疫岗位【爱申活暖心春】] 春节不停歇，商超、酒店、农贸市场…有他们坚守防疫岗位【爱申活暖心春】 2022-02-02 16:41:29 来源: 上海奉贤 关心奉贤大小事，关注“上海奉贤”一手掌握！ 近日，国内多地出现本土确诊病例， 加之正值寒冬 疫情防控再次进入紧要时期。 小编走访海湾镇商超、酒店、 农贸市场等人流密集的公共场所。 看看这些地方防疫工作做的怎么样吧~ 商超 ·蓝湾天地 在蓝湾天地入口处，商场已安排专人负责对来店的顾客进行测温、扫码后有序进入购物。同时，工作人员提醒广大顾客自觉佩戴口罩。商场是疫情防控的重点领域，据了解，按照疫情防控常态化要求，我镇各商超严把场所“入口关”“消毒关”“检验关”，落实落细疫情防控措施，让居民们能够安全、舒适购物。 商场负责人表示：“商场每天对顾客进行戴口罩，测体温，查看健康码、行程码提醒。开门前进行消杀，晚上结束营业也会进行消杀。对超市入口，手扶梯，购物车，购物篮，收银款台，洗手间进行消毒，每一个员工都及时打疫苗，保证商超疫情防控安全。” 防 |疫 |