彼得山滑雪胜地 纽约家庭冬季滑雪理想之地

【大纪元2022年02月03日讯】美丽的滑雪季又来了，莫错过这一年一度和家人、朋友一起体验大自然赐予的好时机。在北美， 彼得山滑雪胜地 （mount peter）是个不错的滑雪好去处，它位于纽约州橙县（Orange County）风景如画的Warwick河谷，距纽约市不到1小时的车程。87年来， 滑雪场 为千千万万的纽约几代家人和朋友在此留下了美好回忆。 被誉为纽约家庭冬季滑雪理想之地 每年过完充满温馨、美好的圣诞节之后，滑雪成为纽约家庭冬季娱乐健身的最理想的户外运动。 彼得山滑雪胜地 （mount peter）提供令人兴奋的双板滑雪，越野滑雪和雪上气垫船冬季滑雪运动。正值2022年度滑雪最好季节的到来， 彼得山滑雪 山延续87年的传统，成为纽约家庭冬季娱乐的第一胜地。 彼得山拥有14 条越野滑雪和双板滑雪雪道，每条滑雪道都配备最先进的造雪设备，并始终保持专业完美强劲的修整实力。 无论您是经验高手或初学者，都有适合每个人的多种滑雪坡道，从初学者山坡雪道到具有挑战性的黑色钻石斜坡雪道。 感谢彼得山的俩架双人升降椅和一架四人升降椅，让您无需漫长排队等待缆车，就可享受再一轮滑雪体验。 该滑雪…