0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 滴滴这个公司曾经也是中国最大的千亿市值的独角兽企业,比肩的是腾讯,阿里,如今市值仅仅剩下170亿,仅仅和日薄西山的携程市值差不多,程维柳青格局小了。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and