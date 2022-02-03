从书肆、书局到“书店 +”_深圳热线

原标题：从书肆、书局到“书店 +” 本文系《中国国家历史》第19期原创/新华月报2021年第23期转载 转载请后台留言，欢迎转发到朋友圈！ 全文共4704字 | 阅读需10分钟 读书永远是最好的选择 书店，人们都不陌生的场所。它既是读书购书的好去处，同时也实现了书、人、城的温情链接，延续着城市的精神文化。人们在阅读中跋山涉水，书店仿佛一座驿站，逛书店就成了充满趣味的书香之旅。 从西汉“书肆”出现至今，书店已经走过了漫长的千年发展之路。其间的优胜劣汰，因历史变局、经济规律及经营策略等诸多因素影响，书店从形式到内容，完成了一次次蜕变，从而被赋予了更丰富的内核，分别呈现出不同的面貌与生命质地来。 书肆——售书于市 关于书肆的起源，有学者认为书肆起源于春秋战国时期 。春秋战国时期百家争鸣，学术不再统于官府而是下于私人，私人藏书开始出现，甚至还出现了佣书人职业 ，故而可以推测春秋战国时期即有书肆之实。 不过“书肆”一词的最早记载始于西汉。西汉末年，扬雄所著《扬子法言 · 吾子》即有“好书而不要诸仲尼，书肆也”的记载。意思是说，喜爱读书却不读以孔子为代表的儒家经典，这是书肆引发的结果。这句话其实体…