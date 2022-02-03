泰国水果堆积如山，中国游客转身就走，原因：看看他们标语写的啥曼谷旅行

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 人生就像是一场旅行，遇到的既有感人的，也有伤心的，既有令人兴奋的，也有令人灰心的，既有美妙的风景，也会有称不上景只有风的地方。 泰国是个很神奇的国家，哪怕你去过很多次，它也能不断地带给你惊喜，这一次的遗憾，是下一次的圆满。其中曼谷是泰国首都和最大城市，别名“天使之城”。同时，曼谷也是不夜城，东西文化在这里交汇，时间在这里沉淀，为曼谷留下了无数值得游览观光的地方。提及泰国，人们最先想到无非就是佛教、芭堤雅、人妖。比如，泰国首都曼谷，这个被誉为“天使之域”的地方处处都是佛寺，金色的晚霞和汹涌的华灯，很容易让人感觉到如同弥留于西方极乐仙境，但泰国人心系红尘，虔诚向佛，佛静我心。 也正是这处处充满惊喜的地方，让面积不大的泰国成为了世界上数一数二的旅游胜地，其旅游收入排在全球前五位，它也凭借这旅游业发展起来。根据数据显示，2019年泰国接待外籍游客约3980万人次，较上年增长4.24%，创下历年纪录。其中接待中国中国游客近1100万，大概占到总数量的3.6分之一，稳占泰国游客的首位，可以看出泰国一直是中国游客钟爱的旅游目的地。 其实去跳过旅行，最…