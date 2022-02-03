北京2022年2月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国教育服务商华夏博雅教育控股有限公司（“华夏博雅”或“公司”，“我们”）今日宣布2022年2月1日华夏博雅与万旺投资有限公司（以下简称“万旺”）的股东签订了股权收购协议（“协议”） 收购万旺100%的股权，万旺投资运营一所独立的专科院校和一所本科二级学院，现有在校学生人数4200多人。此次收购标志着华夏博雅作为所有者直接运营学校战略转型的重要里程碑。

根据协议，华夏博雅同意以总收购价格6千万美元收购万旺100%的股权。根据协议拟定的本次交易已于 2022 年 1 月 28 日获得公司董事会特别会议批准，预计将于 2022 年 2 月 10 日完成交割。

公司董事长兼首席执行官林艺艺女士表示:“我们对收购万旺感到非常兴奋，并坚信此举将使我们在教学、管理、信息和职业服务方面的强大能力与万旺丰富的经验与基础设施方面的优势相结合。我们将以此为契机进一步拓宽了我们业务领域，这也跟我们的持续增长和多元化发展战略高度一致。通过此次收购，我们期望加强我们在服务和产品方面的优势，进一步提高我们依托高校，合作院校建立教学研究中心、培训中心、职业培训中心和信息产品实验室的项目质量，并为公司其他合作项目提供支持，打造公司与高校之间合作的标准模式，不断推进教育信息化升级。”

林艺艺女士继续道：“展望未来，我们将充分利用两所学院目前的住宿能力和招生人数，来改善我们的服务和两所学院的运营，提升我们的品牌知名度，并调整收费标准。我们相信，通过完善教研队伍，推进教育信息化，将更好地释放公司未来增长潜力，并为股东带来巨大的价值。”

华夏博雅宣布签署最终股权收购协议收购万旺投资有限公司 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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