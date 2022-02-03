澳大利亚滨海港区2022年2月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Pepperstone激石很高兴地宣布与东南墨尔本凤凰篮球队在 NBL22 赛季的剩余时间内建立新的令人兴奋的合作伙伴关系。东南墨尔本凤凰城是澳大利亚篮球中心地带的最新球队之一，培养了一些最伟大的冠军。

“与凤凰城的合作是 Pepperstone激石短暂而丰富的历史中令人兴奋的新篇章。我们拥有共同的心志与目的：就像凤凰队努力在场上和场下成为第一一样，Pepperstone激石的目标是成为提供全球差价合约市场交易机会的全球领导者，”Pepperstone激石首席营销官托尼·格鲁布纳这样说。

“与 Pepperstone 激石签约对凤凰队来说是一项令人兴奋的冒险，我们期待双方的合作伙伴关系，”凤凰队首席执行官汤米·格里尔说。

澳大利亚墨尔本是 Pepperstone激石的发祥地；这种合作伙伴关系使我们能够与一支同属墨尔本的精英团队合作，我们与之共享目标，同时将 Pepperstone激石品牌带给数百万全球 NBL 观众。

该合作伙伴关系将在所有剩余的凤凰城主场比赛、企业活动和官方团队服装以及以 Pepperstone Phoenix Nest 品牌的企业活动区域中看到 Pepperstone 品牌。

Pepperstone激石成为东南墨尔本凤凰篮球队的主要合作伙伴 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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