通胀爆表高达48%！这国家CPI年增率创20年来新高 粮食飙涨超过55%-美股-金融界

土耳其公布1月消费者物价指数（CPI）年增率为48.69%，月增率为11.10%。构成CPI的主要项目群中，交通、粮食与非酒精饮料、家俱与家用设备、旅馆、餐酒馆和餐厅1月分别年增68.89%、55.61%、54.53%、50.40%最高。 土耳其统计研究所（Turkish Statistical Institute）的数据显示，土耳其1月份的消费者价格指数已经同比上涨48.7%，达到过去二十年来新高。土耳其消费品价格指数环比上涨了11.1%，高于分析师预计的9%至10%。 据土耳其总统尔多根（Recep Tayyip Erdogan）所指，他抨击高借贷成本对企业造成挑战、阻碍经济增长。尽管通胀飙升，在他的指示下， 央行 自2021年9月起累计调降基准利率5个百分点，导致里拉汇价崩跌，推升进口品、燃料价格走升，进一步造成数波百物皆涨，使得这个拥有近8400万人口的国家民众购买力大幅下滑。 土耳其2021年12月CPI年增率达36.08%，该国央行2022年2月暂停宽松周期。土耳其央行1月27日将2022年全年通胀预测从11.8%大幅上修为23.2%；2022年底粮食通胀率预测值从13.9…