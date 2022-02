携程:春节假期滑雪度假酒店订单量同比增长52% 2022-02-04 14:57:14 鞭牛士 鞭牛士 2月4日消息, 携程 数据显示,春节前三天的 滑雪 门票订单与去年同期相比增长33%,滑雪酒店的订单量同比增长52%,酒店人均花费同比去年春节上涨13%。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos