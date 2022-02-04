旅游 朱德故里景区客博园和精品民宿盛装迎客_TOM旅游

2月1日（农历虎年正月初一）从四川南充市朱德故里管理局获悉，经过该局在 朱德故居5A级景区 内精心打造的客博园和精品民宿群德乡慢村于虎年春节前正式对外开放，盛装迎客，成为春节期间景区新的网红打卡地，吸引了南来北往的众多游客前往参观、体验。特别是客博园开园以来，观看每天下午3:00火爆上演的迎春特色文艺节目成为众多游客的首选项目，德乡漫村精品民宿从正月初一到初五的房间已提前一周订完。记者在现场看到，客博园和精品民宿群均以红色为底色，以 朱德文化和客家文化 为基本元素，用红五星、心形、红灯笼精心点缀，营造出深厚的节日氛围。 朱德故里景区位于四川南充仪陇县马鞍镇，是南充市的2个5A级景区之一和全国12个重点红色旅游景区之一、“全国红色旅游示范景区”“全国爱国主义教育示范基地”“全国廉政教育基地”、全国首批“景区带村”旅游扶贫示范景区。近两年来，朱德故里管理局针对景区远离中心城市、位置比较偏远劣势，在不断完善景区设施、丰富景区内涵、提升服务品质等方面狠下功夫，打造和培育了客博园和精品民宿群德乡慢村等一批新业态、新景点，确保游客引得来，留得住，有看头，不遗憾！ 据了解，客博园占地面积105亩，总…