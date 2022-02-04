旅游 跟着杜甫夜游锦江，体验烟火里的幸福年味_TOM旅游

蜀国之风，蜀人之心，锦江清波，玉垒峻岑。锦江自古以来就哺养着天府之国。她的粼粼水光见证了成都数千年烟云起落，是成都的文化符号与精神承载，也是成就天府之国的重要港口。弹指间风尘俱往，昔日的人烟如织化作了今日的灯火辉煌，不变的是碧波荡漾的江涛，以及锦江两岸流淌的幸福味道。 “窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”。千年前的锦官城繁花似锦，人潮熙攘，引得诗圣杜甫留下脍炙人口的诗句。为了再现“明月满街流水远，华灯入望众星高”的繁荣锦江，展现天府之国的气韵，寻找成都城市烟火味、锦江慢生活，春节期间，让我们跟随杜甫的脚步，一起夜游锦江，寻找属于成都的幸福年味。 夜游锦江再升级·打造成都生活美学新地标 从2019年运营至今， 夜游锦江项目 从游线设计、到沿江空间美学场景打造上下足功夫，1.0版的夜游锦江一经出世便成为成都极具人气的文化旅游名片，灯影桨声里的成都，让游人十足领略了“舟行碧波上、人在画中游”的视觉盛宴。 今年的夜游锦江在游玩业态、游船打造、表演互动、游船路线等各方面，都将再次升级，2.0版本的夜游锦江，拥有了主题花船、许愿长廊、DP打卡点、草丛灯光、创客空间、汉服游船秀、水上剧本杀等一系列创意…