美国一家律所宣布一项提议的集体诉讼和解

纽约2022年2月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ —

美国地方法院

纽约南区法院

RE JPMORGAN贵金属欺骗诉讼案 案件号：1:18-cv-10356（GHW）

提 议集体诉讼和解的简要通知

如果您在2008年3月1日至2016年8月31日期间，曾在Commodity Exchange Inc.（以下简称"COMEX"）或New York Mercantile Exchange（以下简称"NYMEX"）购买或出售任何贵金属期货或者贵金属期货期权，您的权利可能受到正在进行的集体诉讼和解的影响，您可能有权获得一部分的和解赔偿金。

本简要通知旨在提醒您关注与JPMorgan Chase & Co.（"JPMorgan"）就一起未决的集体诉讼（以下简称“诉讼”）中达成的总额为6000万美元（以下简称“和解金额”）的和解提议。

美国地方法院纽约南区法院（以下简称“法院”）批准了本简要通知，并任命以下律师为本次诉讼担任和解集体代表：

Vincent Briganti

Lowey Dannenberg，P.C.

44 South Broadway，Suite 1100

White Plains, NY 10601

电话：（914）733-7221

电子邮箱：[email protected]

谁是和解集体的成员？

提议的和解集体包括2008年3月1日至2016年8月31日期间（以下简称“集体诉讼期”）曾在COMEX或NYEX购买或出售任何贵金属期货或者贵金属期货期权的所有个人和实体。 被排除在集体和解之外的有：（i）JPMorgan以及JPMorgan的母公司、分公司、下属公司或代理，所有投资工具均属集体和解范围，无论JPMorgan（或其直接或间接的母公司、分公司、下属公司或分支机构）是否在其自身账户通过投资工具获得集体和解赔偿金的派发；和（ii）美国政府。

“贵金属期货”是指黄金期货合约、白银期货合约、铂金期货合约或钯期货合约，“贵金属期货期权”是指贵金属期货的任何期权。

本简要通知中使用的其他术语在提议集体诉讼和解、2022年7月7日举行的公平听证会及其集体诉讼成员的权利的通知（以下简称为“通知”）中以及和解协议中作了详细定义，相关文件请访问www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com。

如果不确定您是否属于集体和解成员，您可以在www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com上了解更多信息，包括通知的详情。您也可以拨打免费电话咨询：1-877-999-4333 （如果从美国或加拿大境外拨打，请致电1-414-921-0344）。

诉讼内容是什么？和解有什么好处？

集体原告声称，被告JPMorgan以及JPMorgan的三位前任期货交易员（John Edmonds、Robert Gottlieb和Michael Thomas Nowak）在集体诉讼期内，违反《美国法典》第7编第1章《商品交易法案》和习惯法，在COMEX非法故意操纵黄金和白银期货及期权合约，以及在NYMEX非法故意操纵铂金和钯期货及期权合约。

JPMorgan坚称，其对集体原告的索赔具有合理且有说服力的辩解理由，如果案件继续审理，将会胜诉。尽管如此，为解决这一诉讼中的索赔问题，避免进一步诉讼的费用和不确定性，JPMorgan同意为提议的集体和解支付总额为6000万美元的现金。 如果和解获得批准，和解金额加上和解金额确定之日起生成的利息（以下简称“和解赔偿金”），扣除各种税收、集体诉讼通知和管理产生的合理费用、法院指定的律师费用、诉讼支出和成本、对集体诉讼的奖励以及法院批准的其他成本或费用后（以下简称“净和解赔偿金”）将在能够提出有效索赔证明和授权表（“索赔表”）的所有集体诉讼成员之间进行分配。

如果和解获得批准，将取消对所有被告的诉讼。如果和解未获批准，JPMorgan和其他被告将继续作为诉讼被告，集体原告将继续对被告提出索赔。

我会收到赔款吗？

如果您是和解集体的一员并且不选择退出集体诉讼，在您提交索赔表后，您将有资格获得和解项下的付款。 您可以通过访问www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com或拨打免费电话1-877-999-4333获取更多信息（如果从美国或加拿大境外拨打，请致电1-414-921-0344）。

索赔表必须在2022年8月8日之前寄出，或通过www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com 在东部时间2022年8月8日下午11:59或之前进行线上提交。

我的权利是什么？

如果您是和解集体的一员且不选择退出，您将按照www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com所载的详细通知和和解协议规定，对JPMorgan、其他被告和其他被解除方解除若干法定权利。 如果您不想参与提议的和解，您必须在2022年5月23日前选择退出集体诉讼。 您可以对提议的和解、分配计划和/或主要律师提出的律师费、诉讼费用和费用支付以及向集体原告做出的任何奖励裁决提出异议。若要反对和解，您必须在2022年5月23日前提出反对意见。有关如何选择退出或提出反对的信息载于详细通知中，请访问：www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com。

公平听证会何时进行？

美国地方法院纽约南区法院将于东部时间2022年7月7日下午3:00在Daniel Patrick Moynihan美国法庭举行音频电话会议听证会，地址：500 Pearl Street, New York, NY 10007。该听证会将考虑是否最终批准提议的和解、分配计划、律师费申请、诉讼费用和支出的支付，以及对集体原告的奖励申请。 任何希望参加公平听证会的集体诉讼成员均可以在公平听证会举行当日准时致电以下免费电话：1-888-567-1602（如果从美国或加拿大境外拨打，请致电1-862-298-0702）。 您或您的律师可以请求参与听证会并在听证会上发言，但无强制要求。 公平听证会的时间和地点以及其他截止日期如有变更，将在可行的情况下尽快发布到www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com。

如需了解更多信息，请致电免费电话：1- 877-999-4333 （如果从美国或加拿大境外拨打，请致电1- 414-921-0344）或访问 www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com 。

****请勿向法院或法院书记官致电索取有关和解的信息。 ****

美国一家律所宣布一项提议的集体诉讼和解 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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