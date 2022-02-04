这6家酒店 只是吃一口就觉得值了旅行美食酒店_新浪时尚_新浪网

原标题：这6家酒店，只是吃一口就觉得值了 一定要体验一场为追寻美食而出发的旅行。美食最伟大的力量，在于仅凭舌尖上的味道，就足以打造一场难忘的回忆。于是，我们在全世界范围内挑选了6场完美的美食之旅，为大家增加一些美好的期待。 1、University Arms 阿姆斯大学，剑桥，英国 第一家是剑桥最古老的酒店University Arms，最近刚刚翻新，由建筑师约翰•辛普森（John Simpson）和室内设计师马丁•布鲁德尼茨基（Martin Brudnizki）合作完成的。 现在有四层楼，192间客房和套房。房间用不同深浅的剑桥蓝来装饰，而套房干脆以著名大学校友斯蒂芬·霍金和查尔斯·达尔文的名字命名，感觉没文化的话都不好意思住进去。套房还配有单独的私人图书馆，免费的葡萄酒、威士忌和雪利酒。 酒店本身已经具备浓厚的岁月气息和历史价值，而餐厅和美食的设计就更加讲究了。 酒店的餐厅，由名气爆棚的高级厨师特里斯坦韦尔奇主持。这里的松露烩饭、蜂蜜和百里香烤诺福克鸭、以及大米布丁蛋奶酥都是神仙菜码，保证能够一改对英国菜品的印象。 2、Soneva Fushi，马尔代夫 Soneva Fushi是…