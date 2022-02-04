收藏1000个老物件 上海也有侘寂风酒店酒店旅行上海_新浪时尚_新浪网

原标题：收藏1000个老物件，上海也有侘寂风酒店！ 作者：MISS 近年来奢华酒店的主流风格开始转移，金碧辉煌被归为老派土豪专属，反而侘寂风越来越流行。 侘寂（wabi-sabi）是日本美学中代表自然之美的哲学，它一般描绘的是朴素且安静的“残缺美”（Imperfect），在破旧之中隐约显露奢雅。在东方美学中，侘寂是最具有影响力的哲学文化之一，在西方国家也开始受宠。 常常游走在现代科技化的都市中的人们，往往想回归到最本质的生活，MISS也不例外。上个周末，我就躲进了一家城市里的避世酒店——上海云庐梵品酒店，佛系度过。 云庐对于酒店控来说应不陌生，第七届最佳设计酒店大奖评选中阳朔喜岳·云庐荣获“最佳世外之境”大奖。 主理人曲明几乎与互联网绝缘，花了3年爆改6栋老房子，让阳朔这座破败的村庄新生，一间教科书民宿由此诞生。 阳朔喜岳·云庐 曲明热爱旅游，去过不少地方，住过不少酒店和民宿，但总不满足于这两种类型的住宿，或几乎相似的装修风格的酒店，或虽有人情味但缺乏设计感的民宿。 因此打造一家既有独特设计风格，又有民宿温度的精品酒店是他的心愿。阳朔喜岳·云庐的成功经营令他有了新的想法，认为将这种避世…